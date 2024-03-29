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Сотрудник «Азота» получил ведомственную награду

Сотрудник «Азота» получил ведомственную награду

29 марта 2024, 07:04
В «Азоте» сотрудник работает уже 28 лет.

Токарь ремонтно-механического цеха ремонтно-производственного управления филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Андрей Шишигин получил почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ.

В «Азоте» Андрей Шишигин работает 28 лет. Он выполняет работы, связанные как с ремонтом, так и с изготовлением деталей компрессорного оборудования, редукторов, трубопроводной арматуры, использует оригинальные методы по установке, настройке и обработке деталей и узлов. Андрей — специалист высокого уровня, готовый всегда прийти на помощь. При выполнении работы всегда учитывает специфику деятельности коллег.

За вклад в достижение целей, поставленных перед коллективом, портрет Шишигина был занесен на Доску почета подразделения, кроме того, в рамках Программы признания достижений по итогам 2014 года он был признан победителем в номинации «Рабочий года».

Андрей Шахматов, начальник ремонтно-производственного управления филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

«Это престижная награда, которая присуждается лучшим специалистам в отрасли. Приятно, что такие профессионалы как Андрей Шишигин работают в нашей команде. Благодаря им «Азот» стабильно работает и развивается».
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