Сотрудник «Азота» получил ведомственную награду

В «Азоте» Андрей Шишигин работает 28 лет. Он выполняет работы, связанные как с ремонтом, так и с изготовлением деталей компрессорного оборудования, редукторов, трубопроводной арматуры, использует оригинальные методы по установке, настройке и обработке деталей и узлов. Андрей — специалист высокого уровня, готовый всегда прийти на помощь. При выполнении работы всегда учитывает специфику деятельности коллег.