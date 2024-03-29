Связаны с террористами из «Крокуса»? В Таджикистане задержали девять человек

В Таджикистане задержали девять человек после теракта в «Крокус Сити Холл». Ранее в РИА Новости со ссылкой на источники в таджикских спецслужбах сообщали, что идут допросы родственников террористов, напавших на концертный зал в Подмосковье. Однако тогда новых подозреваемых ещё не было