Связаны с террористами из «Крокуса»? В Таджикистане задержали девять человек

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Таджикистане задержали девять человек после теракта в «Крокус Сити Холл». Ранее в РИА Новости со ссылкой на источники в таджикских спецслужбах сообщали, что идут допросы родственников террористов, напавших на концертный зал в Подмосковье. Однако тогда новых подозреваемых ещё не было
Обвиняемые в совершении теракта до отъезда в РФ жили недалеко от Душанбе. 29 марта стало известно, что в Таджикистане задержали девять человек — их подозревают в связи с исполнителями теракта, а также с запрещенными группировками. В задержании участвовали российские силовики, находящиеся в Душанбе.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин с оружием пришли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Сначала они расстреливали людей, а затем подожгли зал. Преступникам удалось скрыться. Их задержали только на следующий день в Брянской области.