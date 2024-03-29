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В Таджикистане задержали 9 человек, связанных с террористами из «Крокуса»

Связаны с террористами из «Крокуса»? В Таджикистане задержали девять человек

29 марта 2024, 10:57
Фото: Newizv.ru

В Таджикистане задержали 9 человек, связанных с террористами из «Крокуса»

Допросы в Таджикистане продолжались несколько дней.

В Таджикистане задержали девять человек после теракта в «Крокус Сити Холл». Ранее в РИА Новости со ссылкой на источники в таджикских спецслужбах сообщали, что идут допросы родственников террористов, напавших на концертный зал в Подмосковье. Однако тогда новых подозреваемых ещё не было

Обвиняемые в совершении теракта до отъезда в РФ жили недалеко от Душанбе. 29 марта стало известно, что в Таджикистане задержали девять человек — их подозревают в связи с исполнителями теракта, а также с запрещенными группировками. В задержании участвовали российские силовики, находящиеся в Душанбе.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин с оружием пришли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Сначала они расстреливали людей, а затем подожгли зал. Преступникам удалось скрыться. Их задержали только на следующий день в Брянской области.

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#Пермь#Таджикистан#Террористы#Обвиняемые#Крокус Сити Холл#Крокус#Допросы
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