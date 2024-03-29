Тонны овощей и фруктов, сигареты. Что ещё изымали пермские таможенники с начала года

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
За первый квартал 2024 года должностными лицами Пермской таможни проведено 17 проверок, направленных на выявление немаркированной, санкционной и контрафактной продукции на внутреннем потребительском рынке. Об их результатах сообщает пресс-служба Пермской таможни.
По результатам проведенных мероприятий выявлено:
— более 18 тысяч единиц немаркированной табачной продукции. Результаты сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года;
— более 2 тонн фруктов и овощей без маркировки. Продукция изъята из торгового оборота. За первый квартал прошлого года — 1,1 тонна.;
— 7 тысяч единиц контрафактной продукции (моющие средства, табачная продукция) с нанесенными товарными знаками. В аналогичном периоде прошло года была изъята тысяча единиц.