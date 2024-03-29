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Updated Сегодня, 09:20

Тонны овощей и фруктов, сигареты. Что ещё изымали пермские таможенники с начала года

Тонны овощей и фруктов, сигареты. Что ещё изымали пермские таможенники с начала года

29 марта 2024, 09:19
Фото: Пермская таможня
Всего проведено 17 проверок.

За первый квартал 2024 года должностными лицами Пермской таможни проведено 17 проверок, направленных на выявление немаркированной, санкционной и контрафактной продукции на внутреннем потребительском рынке. Об их результатах сообщает пресс-служба Пермской таможни.

По результатам проведенных мероприятий выявлено:

— более 18 тысяч единиц немаркированной табачной продукции. Результаты сопоставимы с аналогичным периодом прошлого года;

— более 2 тонн фруктов и овощей без маркировки. Продукция изъята из торгового оборота. За первый квартал прошлого года — 1,1 тонна.;

— 7 тысяч единиц контрафактной продукции (моющие средства, табачная продукция) с нанесенными товарными знаками. В аналогичном периоде прошло года была изъята тысяча единиц.

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#Экономика#Пермь#Таможня#Пермская таможня#Проверка#Проверки#Таможенники
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