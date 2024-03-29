«Умер, не выходя из комы». В Пермском крае избили бывшего участника СВО

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В Пермском крае избили бывшего участника СВО Илью Терещенко. Мужчина после нападения впал в кому, а затем скончался в больнице. О смерти Терещенко сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. Мужчина был мужем инфорга отряда.
«Света и Илья очень любили друг друга. Когда Илья принял решение отдать свой долг Родине и ушел на СВО, Света очень ждала его возвращения. Он вернулся домой невредимым, но случилась трагедия. На мужа Светы напали и жестоко избили на улице. Он умер, не выходя из комы», — пояснили волонтеры.
Позже в СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что 31-летнего мужчину избили в поселке Полазна 7 марта. Он скончался 27 марта. По данным следователей, после нападения было заведено дело о покушении на убийство.
7 марта в одной из квартир между тремя мужчинами возник конфликт. 51-летний и 37-летний мужчины избили своего знакомого, а сами сбежали. Сейчас обвиняемы задержаны, они ранее привлекались к уголовной ответственности.