В апреле пермяки смогут увидеть по ночам одну из самых ярких периодических комет

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
В апреле пермяки смогут увидеть одну из самых ярких из известных комет — комету Понса-Брукса (12P/Pons-Brooks). Об этом сообщают в Пермском планетарии.
Перигелия комета достигнет 21 апреля, при максимальном приближении к Земле на расстоянии 232 млн км. В Прикамье наилучшая видимость ожидается 10 апреля в 21:40 при максимальном блеске +4,5 m, отмечают специалисты планетария. Отыскать её можно будет в двух градусах ниже узкого серпа растущей Луны (5%). Чуть левее в трёх градусах находится ярко сияющий Юпитер. Таким образом, отмечают в планетарии, можно будет рассмотреть интересное «трио» из небесных объектов. Для наблюдения за редким космическим явлением пермякам рекомендуют воспользоваться биноклем или телескопом.
Данная комета принадлежит к типу Галлея с периодом обращения 71 год, а также является одной из ярких известных периодических комет, достигая визуальной звёздной величины +5m при приближении к перигелию (ближайшая точка к Солнцу — ред.). Была открыта в Марсельской обсерватории в июле 1812 года Жаном-Луи Понсом, а затем обнаружена в 1883 году Уильямом Робертом Бруксом.