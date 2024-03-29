В апреле пермяки смогут увидеть по ночам одну из самых ярких периодических комет

Перигелия комета достигнет 21 апреля, при максимальном приближении к Земле на расстоянии 232 млн км. В Прикамье наилучшая видимость ожидается 10 апреля в 21:40 при максимальном блеске +4,5 m, отмечают специалисты планетария. Отыскать её можно будет в двух градусах ниже узкого серпа растущей Луны (5%). Чуть левее в трёх градусах находится ярко сияющий Юпитер. Таким образом, отмечают в планетарии, можно будет рассмотреть интересное «трио» из небесных объектов. Для наблюдения за редким космическим явлением пермякам рекомендуют воспользоваться биноклем или телескопом.