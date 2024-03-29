В Косе завтра похоронят мобилизованного стрелка-помощника гранатомётчика

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Завтра в Косе простятся с погибшим в ходе СВО земляком. Евгений Кузнецов погиб еще 20 декабря 2023 года, сообщает администрация Косинского муниципального округа в официальном паблике.
Евгений Кузнецов родился и вырос в поселке Кордон Косинского района. После окончания школы поступил в училище в Кудымкаре. Закончив обучение, приехал в родной район и продолжил трудовую деятельность оператором АЗС.
30 сентября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации на должность стрелка — помощника гранатометчика мотострелкового батальона (штурмового). 20 декабря 2023 года погиб в ходе выполнения боевых задач.
Прощальная панихида состоится 30 марта в 14:30 на площади Культурно-досугового центра села Коса.