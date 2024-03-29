В Перми начали производить вино из рыжиков

В прошлом году «Виноград» запустила крестьянско-фермерское хозяйство, чтобы там выращивать рыжики. Из них компания производит вино. Если для изготовления обычного виноградного вина требуются года, то грибной напиток готов уже через несколько месяцев после сбора. Сахара для такого вина не требуется. На выходе получается напиток золотистого цвета крепостью 11,7 градусов.