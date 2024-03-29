В Перми начали производить вино из рыжиков

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Вино из рыжиков урожая 2023 года изготовила пермская компания «Виноград». Однако продавать напиток производитель пока не может, потому что еще не получил лицензию, сообщает ИА «Текст».
В прошлом году «Виноград» запустила крестьянско-фермерское хозяйство, чтобы там выращивать рыжики. Из них компания производит вино. Если для изготовления обычного виноградного вина требуются года, то грибной напиток готов уже через несколько месяцев после сбора. Сахара для такого вина не требуется. На выходе получается напиток золотистого цвета крепостью 11,7 градусов.
«Вино готово, но продавать его мы не можем. Следующий наш шаг — получение лицензии», — объяснила директор «Винограда» Екатерина Балдина.
В планах компании — начать производить плодово-ягодные, фруктовые и медовые вина крепостью до 15 градусов.