В Перми открылся новый музей

Планируется, что благодаря имеющимся в музее интерактивному оборудованию, возможностям к воспроизведению качественного видео и аудио, музейное пространство будет использовано как площадка для патриотического воспитания детей, их ранней профессиональной ориентации. Как можно будет попасть в него с улицы, пока не сообщают.