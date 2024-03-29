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В Перми открылся новый музей

В Перми открылся новый музей

29 марта 2024, 10:08
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
В нем можно узнать об истории милиции и полиции Перми.

В Перми открылся музей истории органов внутренних дел краевого центра. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В центральной части музея воссоздан типовой кабинет сотрудника милиции 1960—70-х годов. Для этих целей была найдена кабинетная мебель того периода. На письменном столе милиционера размещены печатная машинка, телефон, письменный набор и даже оригинал уголовного дела 1966 года по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия в Ленинском районе Перми.

В витринах собраны подлинные документы, фотографии с начала 30-х годов и предметы милицейского обмундирования 60—70-х годов ХХ века. А также оригинальные технические средства, ранее используемые сотрудниками органов внутренних дел.

Планируется, что благодаря имеющимся в музее интерактивному оборудованию, возможностям к воспроизведению качественного видео и аудио, музейное пространство будет использовано как площадка для патриотического воспитания детей, их ранней профессиональной ориентации. Как можно будет попасть в него с улицы, пока не сообщают.

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#Пермь#Культура#Полиция#Музей#Музеи#Милиция
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