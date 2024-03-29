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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Перми появится приложение для контролёров общественного транспорта

В Перми появится приложение для контролёров общественного транспорта

29 марта 2024, 13:02
Фото: properm.ru
Оно подскажет, где сейчас максимальная концентрация безбилетников.

В Перми планируется выпуск приложения для контролёров общественного транспорта. Об этом на всероссийской выставке «ИТС Регионам» рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, сообщает пресс-служба мэрии.

Разработка позволит заранее оценивать количество безбилетников в транспортном средстве и направлять сотрудников в очаги концентрации безбилетных пассажиров. Это же приложение поможет оперативно фиксировать различные нарушения со стороны перевозчика: грязный салон, неактуальные наклейки, неисправное оборудование и т. д.

Немаловажным фактором является и обеспечение безопасности. Сейчас в Перми установлено 55 «умных» остановочных павильонов. Они оборудованы освещением, видеонаблюдением и тревожными кнопками. Планируется, что количество таких павильонов будет расти, отмечают власти Перми.

Кроме того, все автобусы и трамваи оснащены видеонаблюдением, продолжается оборудование подвижного состава тревожными кнопками вызова Росгвардии. За 2023 год было зарегистрировано 663 случая реагирования на угрозы (в том числе задержано 8 человек, находящихся в федеральном розыске).

#Пермская езда#Пермь#Ит-технологии#Общественный транспорт#Технологии
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