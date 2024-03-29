В Перми появится приложение для контролёров общественного транспорта

Кроме того, все автобусы и трамваи оснащены видеонаблюдением, продолжается оборудование подвижного состава тревожными кнопками вызова Росгвардии. За 2023 год было зарегистрировано 663 случая реагирования на угрозы (в том числе задержано 8 человек, находящихся в федеральном розыске).