В Перми появится приложение для контролёров общественного транспорта

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В Перми планируется выпуск приложения для контролёров общественного транспорта. Об этом на всероссийской выставке «ИТС Регионам» рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, сообщает пресс-служба мэрии.
Разработка позволит заранее оценивать количество безбилетников в транспортном средстве и направлять сотрудников в очаги концентрации безбилетных пассажиров. Это же приложение поможет оперативно фиксировать различные нарушения со стороны перевозчика: грязный салон, неактуальные наклейки, неисправное оборудование и т. д.
Немаловажным фактором является и обеспечение безопасности. Сейчас в Перми установлено 55 «умных» остановочных павильонов. Они оборудованы освещением, видеонаблюдением и тревожными кнопками. Планируется, что количество таких павильонов будет расти, отмечают власти Перми.
Кроме того, все автобусы и трамваи оснащены видеонаблюдением, продолжается оборудование подвижного состава тревожными кнопками вызова Росгвардии. За 2023 год было зарегистрировано 663 случая реагирования на угрозы (в том числе задержано 8 человек, находящихся в федеральном розыске).