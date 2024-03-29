В Пермском крае простятся с военным, убитым на СВО еще в 2023 году

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
На СВО был убит еще один военнослужащий из Пермского края. По данным чиновников Ординского муниципального округа, Виталий Танчинец погиб 26 декабря 2023 года. Прощание с ним состоится лишь спустя три месяца — 29 марта в Орде. Подробностей о жизни или смерти мужчины в администрации округа не сообщили.
Судя по социальным сетям его жены, у мужчины остались дети: «Вечная память тебе, мой любимый. Я буду любить тебя вечно!», — написала женщина в соцсетях.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее завершения неизвестны. Власти отмечают, что спецоперация подойдет к концу в момент достижения всех поставленных целей.