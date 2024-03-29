В Пермском крае простятся с военным, убитым на СВО еще в 2023 году

На СВО был убит еще один военнослужащий из Пермского края. По данным чиновников Ординского муниципального округа, Виталий Танчинец погиб 26 декабря 2023 года. Прощание с ним состоится лишь спустя три месяца — 29 марта в Орде. Подробностей о жизни или смерти мужчины в администрации округа не сообщили.