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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:40

В Пермском крае сотрудница вуза лишилась 3,5 миллионов рублей

В Пермском крае сотрудница вуза лишилась 3,5 миллионов рублей. Как ее обманули

29 марта 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае сотрудница вуза лишилась 3,5 миллионов рублей

Сейчас силовики пытаются найти преступников.

В полиции рассказали об очередной жертве мошенников из Пермского края. По данным силовиков, неизвестный позвонил на телефон 54-летней женщины.

Он представился сотрудником сервиса «Мои документы». Мужчина сообщил, что к ее учетной записи на Госуслугах пытаются привязать другой номер телефона. После этого общение перешло в мессенджер.  Новые собеседники представлялись сотрудниками СК и специалистами Росфинмониторинга.

По их словам, на сотрудницу вуза взяли кредиты, а деньги направлены вооруженным силам Украины. Для борьбы с этим от пермячки попросили самой оформить кредит в 3,5 млн рублей, а деньги перевести на безопасный счет, что она и сделала. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч.4 СТ 159 УК РФ (Мошенничество).

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#Пермь#Пермский край#Мошенничество#Уголовное дело#Росфинмониторинг
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