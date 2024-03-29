В Пермском крае сотрудница вуза лишилась 3,5 миллионов рублей. Как ее обманули

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В полиции рассказали об очередной жертве мошенников из Пермского края. По данным силовиков, неизвестный позвонил на телефон 54-летней женщины.
Он представился сотрудником сервиса «Мои документы». Мужчина сообщил, что к ее учетной записи на Госуслугах пытаются привязать другой номер телефона. После этого общение перешло в мессенджер. Новые собеседники представлялись сотрудниками СК и специалистами Росфинмониторинга.
По их словам, на сотрудницу вуза взяли кредиты, а деньги направлены вооруженным силам Украины. Для борьбы с этим от пермячки попросили самой оформить кредит в 3,5 млн рублей, а деньги перевести на безопасный счет, что она и сделала. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч.4 СТ 159 УК РФ (Мошенничество).