В Пермском крае сотрудница вуза лишилась 3,5 миллионов рублей. Как ее обманули

По их словам, на сотрудницу вуза взяли кредиты, а деньги направлены вооруженным силам Украины. Для борьбы с этим от пермячки попросили самой оформить кредит в 3,5 млн рублей, а деньги перевести на безопасный счет, что она и сделала. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч.4 СТ 159 УК РФ (Мошенничество).