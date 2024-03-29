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В Прикамье закрывают еще одну ледовую переправу

В Прикамье закрывают еще одну ледовую переправу

29 марта 2024, 10:34
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
С понедельника в регионе будут действовать четыре ледовых переправы.

В понедельник, 1 апреля, с 11:00 в Чусовском городском округе планируется закрытие ледовой переправы через реку Чусовая. Переправа соединяет посёлок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

После закрытия переправы в Чусовском городском округе в регионе будут действовать четыре ледовые переправы.

Спасатели призывают водителей соблюдать правила безопасности при выезде на лед и пользоваться только официальными ледовыми переправами.

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#Ограничение движения#Ледовые переправы#Транспорт#Чусовой#Ледовая переправа
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