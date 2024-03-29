В Прикамье закрывают еще одну ледовую переправу

В понедельник, 1 апреля, с 11:00 в Чусовском городском округе планируется закрытие ледовой переправы через реку Чусовая. Переправа соединяет посёлок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.