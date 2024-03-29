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В Санкт-Петербурге арестовали курьера из Таджикистана по делу о теракте

В Санкт-Петербурге арестовали курьера из Таджикистана по делу о теракте

29 марта 2024, 12:22
Фото: 1MI
По мнению следствия, мигрант оправдывал произошедшее в «Крокус Сити Холле»

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца курьера из Таджикистана Баходура Зухурова. Его обвиняют в оправдании терроризма, сообщает РБК со ссылкой на пресс-служба петербургских судов.

Поводом для предъявления обвинений стали комментарии обвиняемого в чате Telegram. Следствие усмотрело в них оправдание теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Мужчину арестовали до 26 мая. Как сообщили в суде, свою вину он признал и раскаялся в содеянном.

Зухуров был задержан 27 марта. Мужчине предъявили обвинение по ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к терроризму, его пропаганда и оправдание). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин с оружием пришли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Сначала они расстреливали людей, а затем подожгли зал. Преступникам удалось скрыться. Их задержали только на следующий день в Брянской области.

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#Общество#Теракт#Санкт петербург#Нападение на "Крокус Сити Холл"
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