В Санкт-Петербурге арестовали курьера из Таджикистана по делу о теракте

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин с оружием пришли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Сначала они расстреливали людей, а затем подожгли зал. Преступникам удалось скрыться. Их задержали только на следующий день в Брянской области.