В Санкт-Петербурге арестовали курьера из Таджикистана по делу о теракте

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца курьера из Таджикистана Баходура Зухурова. Его обвиняют в оправдании терроризма, сообщает РБК со ссылкой на пресс-служба петербургских судов.
Поводом для предъявления обвинений стали комментарии обвиняемого в чате Telegram. Следствие усмотрело в них оправдание теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Мужчину арестовали до 26 мая. Как сообщили в суде, свою вину он признал и раскаялся в содеянном.
Зухуров был задержан 27 марта. Мужчине предъявили обвинение по ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к терроризму, его пропаганда и оправдание). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин с оружием пришли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник». Сначала они расстреливали людей, а затем подожгли зал. Преступникам удалось скрыться. Их задержали только на следующий день в Брянской области.