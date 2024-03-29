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Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

В школах Перми пройдет день открытых дверей для родителей будущих первоклассников

В школах Перми пройдет день открытых дверей для родителей будущих первоклассников

29 марта 2024, 16:02
Фото: 1MI
Изначально он планировался на 23 марта, но был перенесен.
Сюжет
Школы

Во всех школах Перми 30 марта пройдет единый день открытых дверей для родителей будущих первоклассников. Мероприятия состоятся в очном и онлайн формате, сообщают в мэрии.

Из-за трагедии в «Крокусе» дни открытых дверей в школах Перми перенесены с 23 марта

Будущие первоклассники и родители встретятся с директорами и педагогами школ, им представят учебники и учебные пособия, используемые в начальной школе, расскажут о программах дополнительного образования. Родители узнают об особенностях подачи документов для приема ребенка в первый класс в текущем году и организации образовательного процесса.

Подробнее в времени и формате проведения дня открытых дверей в конкретном образовательном учреждении родители можно уточнить на официальных сайтах школ города.

По 8 апреля в городе работает «горячая линия» для родителей будущих первоклассников. Все вопросы по приему в первые классы можно будет задать специалистам департамента образования Перми ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефону: (342) 212-95-20.

Напомним, что с 1 апреля стартует приемная кампания в первые классы. В предстоящем учебном году первоклассников ожидают 95 муниципальных школ и семь частных учебных заведений.

#Пермь#Школы#Школы перми#Первоклассники#День открытых дверей
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