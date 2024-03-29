В субботу под Кудымкаром простятся с погибшим в ходе СВО отцом двух детей

Владимир Валентинович родился в д. Шайдырово Кудымкарского района Пермской области 13 сентября 1976 года. Окончил Верх-Юсьвинскую общеобразовательную школу. После 9 класса учился в СПТУ № 44 г.Кудымкара. В 1994 году был призван на срочную службу в вооруженные силы Российской Федерации. В дальнейшем большую часть жизни работал в сфере лесозаготовки.