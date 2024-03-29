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В субботу под Кудымкаром простятся с погибшим в ходе СВО отцом двух детей

В субботу под Кудымкаром простятся с погибшим в ходе СВО отцом двух детей

29 марта 2024, 09:43
Фото: ВКонтакте/Кудымкарский муниципальный округ
Мужчина служил по контракту с апреля 2023 года.

Завтра, 30 марта, в селе Верх-Юсьва Кудымкарского округа просятся с погибшим в ходе СВО 47-летним местным уроженцем. О гибели Владимира Нилогова сообщает официальный паблик местной администрации.

Владимир Валентинович родился в д. Шайдырово Кудымкарского района Пермской области 13 сентября 1976 года. Окончил Верх-Юсьвинскую общеобразовательную школу. После 9 класса учился в СПТУ № 44 г.Кудымкара. В 1994 году был призван на срочную службу в вооруженные силы Российской Федерации. В дальнейшем большую часть жизни работал в сфере лесозаготовки.

В апреле 2023 года принял решение пойти на службу по контракту. В январе 2024 года кудымкарец погиб. У Владимира осталась жена и двое детей.

Прощание состоится 30 марта в 12:00 часов по адресу: Пермский край, Кудымкарский муниципальный округ, с. Верх-Юсьва, ул. Центральная, 20 (Верх-Юсьвинский дом культуры).

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#Военная операция на Украине#Кудымкар#Погиб#Сво
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