Здание бывшего спортзала ВКИУ в Перми хотят снести

По словам гендиректора «Пермглавснаба» Владимира Занина, здание будет снесено, а на его месте возведут объект не более шести этажей (это предельно-разрешенная высота зданий в указанной территории). В новом здании будет расположен апарт-отель и деловой центр. «Поскольку земельный участок находится во дворе, а вокруг него — офисные центры и здание будущей гостиницы, мы решили разместить там апартаменты, апарт-отель. Параметры будущего здания пока не раскрываются.