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Здание бывшего спортзала ВКИУ в Перми хотят снести

Здание бывшего спортзала ВКИУ в Перми хотят снести

29 марта 2024, 08:20
Фото: properm.ru
На его месте возведут апарт-отель.

Собственником бывшего спортзала ВКИУ с участком по ул. Монастырской, 12/1 стала компания «Пермглавснаб». Она собирается снести строение, расположенное во дворах офисных комплексов. На его месте собственник намерен построить апартаменты с бизнес-центром, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Сейчас в здании, приобретенном «Пермглавснабом», находится рок-площадка «Ё», репетиционная студия Iskander, музыкальная студия Fox drum studio, волейбольная студия Libero, баскетбольная школа Dagger и клуб любителей настольного тенниса «Эдельвейс». Рядом со строением находится парковка.

По словам гендиректора «Пермглавснаба» Владимира Занина, здание будет снесено, а на его месте возведут объект не более шести этажей (это предельно-разрешенная высота зданий в указанной территории). В новом здании будет расположен апарт-отель и деловой центр. «Поскольку земельный участок находится во дворе, а вокруг него — офисные центры и здание будущей гостиницы, мы решили разместить там апартаменты, апарт-отель. Параметры будущего здания пока не раскрываются.

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#Бизнес#Пермь#Вкиу#Строительство#Пермглавснаб#Апарт-отель#Апартаменты
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