Здание бывшего спортзала ВКИУ в Перми хотят снести

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Собственником бывшего спортзала ВКИУ с участком по ул. Монастырской, 12/1 стала компания «Пермглавснаб». Она собирается снести строение, расположенное во дворах офисных комплексов. На его месте собственник намерен построить апартаменты с бизнес-центром, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Сейчас в здании, приобретенном «Пермглавснабом», находится рок-площадка «Ё», репетиционная студия Iskander, музыкальная студия Fox drum studio, волейбольная студия Libero, баскетбольная школа Dagger и клуб любителей настольного тенниса «Эдельвейс». Рядом со строением находится парковка.
По словам гендиректора «Пермглавснаба» Владимира Занина, здание будет снесено, а на его месте возведут объект не более шести этажей (это предельно-разрешенная высота зданий в указанной территории). В новом здании будет расположен апарт-отель и деловой центр. «Поскольку земельный участок находится во дворе, а вокруг него — офисные центры и здание будущей гостиницы, мы решили разместить там апартаменты, апарт-отель. Параметры будущего здания пока не раскрываются.