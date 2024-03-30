Березниковский пенсионер пытается оспорить огромный штраф за дискредитацию армии

Ранее пенсионер уже получал штрафы за дискредитацию армии по административной статье, но вновь совершил подобное нарушение, поэтому на него завели уголовное дело — в мае 2023 года. Сначала во время расследования он был под домашним арестом, но затем нарушил меру пресечения — мужчину поместили в СИЗО.