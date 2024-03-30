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Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Пенсионер из Березников пытается оспорить штраф за дискредитацию армии России

Березниковский пенсионер пытается оспорить огромный штраф за дискредитацию армии

30 марта 2024, 14:38
Фото: ideogram.ai

Пенсионер из Березников пытается оспорить штраф за дискредитацию армии России

Во время рассмотрения дела мужчина сидел в СИЗО.

Пенсионер из Березников Андрей Митрофанов, которого в начале марта оштрафовали за несколько эпизодов дискредитации ВС РФ, обжаловал приговор, следует из картотеки суда. Дата рассмотрения апелляции еще не назначена.

Ранее пенсионер уже получал штрафы за дискредитацию армии по административной статье, но вновь совершил подобное нарушение, поэтому на него завели уголовное дело — в мае 2023 года. Сначала во время расследования он был под домашним арестом, но затем нарушил меру пресечения — мужчину поместили в СИЗО.

Суд приговорил его к штрафу в 400 тыс. рублей, однако наказание смягчили из-за того, что березниковец был под стражей — до 200 тыс. рублей.

По ч.1 ст. 280.3 УК РФ пенсионеру грозил штраф от 100 до 300 тыс. рублей, до 3 лет принудительных работ, либо реальное лишение свободы на срок до 5 лет.

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#Суд#Военная операция на Украине#Протест#Пермь
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