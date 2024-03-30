Ехали в Киев за деньгами. В СК рассказали, куда бежали напавшие на «Крокус»

В СК рассказали о расследовании дела после нападения на «Крокус». Следователи отмечают, что сейчас продолжается сбор и закрепление доказательств, устанавливаются соучастники и организаторы теракта. Обвиняемые во время допросов сообщили, что до и после нападения на «Крокус» с ними связывался некий мужчина через Telegram.