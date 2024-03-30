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Updated Сегодня, 04:26

В СК рассказали, куда бежали исполнители теракта в «Крокус Сити Холл»

Ехали в Киев за деньгами. В СК рассказали, куда бежали напавшие на «Крокус»

30 марта 2024, 04:24
Фото: СК РФ

В СК рассказали, куда бежали исполнители теракта в «Крокус Сити Холл»

Организаторов теракта в СК пока не называют.

В СК рассказали о расследовании дела после нападения на «Крокус». Следователи отмечают, что сейчас продолжается сбор и закрепление доказательств, устанавливаются соучастники и организаторы теракта. Обвиняемые во время допросов сообщили, что до и после нападения на «Крокус» с ними связывался некий мужчина через Telegram.

Неизвестный общался с ними через голосовые сообщения, давал инструкции, настоящего имени не назвал, просил называть его по псевдониму.

По указанию координаторы террористы после нападения поехали в сторону российско-украинской границы. Они должны были прибыть в Киев и получить вознаграждение, утверждает СК.

«Следствием продолжается выполнение комплекса следственных действий и оперативных мероприятий по проверке причастности к организации и финансированию теракта представителей украинских спецслужб», — подытожили в пресс-службе СК.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщали, что четверо исполнителей теракта должны были получить 500 тыс. на всех. До совершения преступления им перевели 250 тыс. рублей.

Теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье случился вечером 22 марта. Нападавших удалось задержать только на следующий день в Брянской области.

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