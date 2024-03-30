Федеральные блогеры будут несколько дней пить и есть за счет пермяков

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Власти выбрали компанию, которая организует пресс-тур в Пермь для представителей федеральных СМИ, блогеров и фотографа. Начальная (максимальная) цена составляла 650 тыс. рублей, победитель конкурса согласился выполнить работы за 612,5 тыс. рублей. Контракт получило ООО «Автобик». Деньги выделяются из бюджета Перми.
ООО «Автобик» зарегистрировано в Перми в конце 2021 года. Основной вид деятельности ООО — перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, следует из данных Rusprofile.
В техническом задании сказано, что пресс-тур проводится для привлечения туристов в Пермь. Количество участников пресс-тура — до 12 человек. Куда их отправят:
Прилететь из Москвы в краевую столицу блогеры и журналисты должны 29 мая, улететь обратно — 1 июня.
После визита должна быть опубликована минимум одна статья от 3 тыс. знаков от каждого представителя СМИ, минимум одна статья от каждого блогера, которые ведут свои блоги на платформе Яндекс. Дзен. Минимум два поста от каждого блогера с описанием локаций, в которых они побывали во время тура.