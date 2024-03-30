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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Выбрана компания, которая привезет блогеров для пиара Перми за ваши деньги

Федеральные блогеры будут несколько дней пить и есть за счет пермяков

30 марта 2024, 13:28
Фото: ideoram.ai

Выбрана компания, которая привезет блогеров для пиара Перми за ваши деньги

На пресс-тур для блогеров выделили 650 тыс. рублей, но получится потратить меньше.
Сюжет
Туризм

Власти выбрали компанию, которая организует пресс-тур в Пермь для представителей федеральных СМИ, блогеров и фотографа. Начальная (максимальная) цена составляла 650 тыс. рублей, победитель конкурса согласился выполнить работы за 612,5 тыс. рублей. Контракт получило ООО «Автобик». Деньги выделяются из бюджета Перми.

ООО «Автобик» зарегистрировано в Перми в конце 2021 года. Основной вид деятельности ООО — перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, следует из данных Rusprofile.

В техническом задании сказано, что пресс-тур проводится для привлечения туристов в Пермь. Количество участников пресс-тура — до 12 человек. Куда их отправят:

  • экскурсия в PERMM — 1,5 часа;
  • автобусная экскурсия по городу — 2 часа;
  • посещение эспланады с гидом — 1 час;
  • пешеходная экскурсия по улице Сибирской — 1,5 часа;
  • вело-пешеходная экопрогулка по Черняевскому лесу — 2 часа;
  • мастер-класс в кафе «Пермские сласти»;
  • экскурсия в музей «Хохловка»;
  • прогулка по набережной Камы с гидом;
  • посещение «Пермских терм» с обязательным визитом в SPA зону — 2 часа;
  • посещение круизного пассажирского теплохода — 2 часа;
  • посещение спектакля одного из пермских театров.

Прилететь из Москвы в краевую столицу блогеры и журналисты должны 29 мая, улететь обратно — 1 июня.

После визита должна быть опубликована минимум одна статья от 3 тыс. знаков от каждого представителя СМИ, минимум одна статья от каждого блогера, которые ведут свои блоги на платформе Яндекс. Дзен. Минимум два поста от каждого блогера с описанием локаций, в которых они побывали во время тура.

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#Пермь#Туризм#Туристы#Закупки
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