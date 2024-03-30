Федеральные блогеры будут несколько дней пить и есть за счет пермяков

После визита должна быть опубликована минимум одна статья от 3 тыс. знаков от каждого представителя СМИ, минимум одна статья от каждого блогера, которые ведут свои блоги на платформе Яндекс. Дзен. Минимум два поста от каждого блогера с описанием локаций, в которых они побывали во время тура.