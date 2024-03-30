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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

МЧС предупреждает пермяков о гололедице на дорогах

МЧС предупреждает пермяков о гололедице на дорогах

30 марта 2024, 09:13
Фото: properm.ru
На дорогах стоит быть внимательнее.

В Пермском крае в воскресенье 31 марта ожидается неблагоприятное погодное явление. В МЧС со ссылкой на данные синоптиков уточняют, что ночью и утром в отдельных районах на дорогах ожидается гололедица.

В связи с этим в МЧС рекомендуют водителям быть внимательнее на дороге, стараться не совершать резкие маневры и торможение, соблюдать дистанцию. При возникновении экстренных ситуаций стоит звонить по телефонам: 101 и 112.

Ранее синоптики отмечали, что эти выходные в Перми и Прикамье будут теплыми, но дождливыми.

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#Пермь#Погода#Мчс
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