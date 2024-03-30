МЧС предупреждает пермяков о гололедице на дорогах

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В Пермском крае в воскресенье 31 марта ожидается неблагоприятное погодное явление. В МЧС со ссылкой на данные синоптиков уточняют, что ночью и утром в отдельных районах на дорогах ожидается гололедица.
В связи с этим в МЧС рекомендуют водителям быть внимательнее на дороге, стараться не совершать резкие маневры и торможение, соблюдать дистанцию. При возникновении экстренных ситуаций стоит звонить по телефонам: 101 и 112.
Ранее синоптики отмечали, что эти выходные в Перми и Прикамье будут теплыми, но дождливыми.