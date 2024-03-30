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На СВО убили 22-летнего разведчика из Пермского края Кирилла Катаева

На СВО убили 22-летнего разведчика из Пермского края Кирилла Катаева

30 марта 2024, 17:53
Фото: соцсети военного
Прощание с парнем состоится в это воскресенье.

Во время специальной военной операции был убит рядовой Кирилл Катаев, сообщает администрация Нытвенского округа. Он служил разведчиков в мотострелковом батальоне, погиб 20 января 2024 года, прощание с ним состоится в Нытве 31 марта.

Чиновники возраст военного не сообщают, однако в социальных сетях можно уточнение, что парень родился 15 января 2002 года. Получается, что он погиб спустя пять дней после того, как ему исполнилось 22 года.

В ноябре 2023 года парень писал у себя на странице: «У меня все хорошо. Прорвемся».

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