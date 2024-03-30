На СВО убили 22-летнего разведчика из Пермского края Кирилла Катаева

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Во время специальной военной операции был убит рядовой Кирилл Катаев, сообщает администрация Нытвенского округа. Он служил разведчиков в мотострелковом батальоне, погиб 20 января 2024 года, прощание с ним состоится в Нытве 31 марта.
Чиновники возраст военного не сообщают, однако в социальных сетях можно уточнение, что парень родился 15 января 2002 года. Получается, что он погиб спустя пять дней после того, как ему исполнилось 22 года.
В ноябре 2023 года парень писал у себя на странице: «У меня все хорошо. Прорвемся».