properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

СК проверит сообщение о нападении на школьника в Перми с электрошокером

Не вставал 3 минуты. СК проверит сообщение об ударе электрошокером школьника в Перми

30 марта 2024, 09:03
Фото: ideogram.ai

СК проверит сообщение о нападении на школьника в Перми с электрошокером

Очевидцы утверждают, что инцидент произошел на этой неделе.

Глава СК поручил провести проверку после появления информации о том, что одного из школьников в Перми бьют электрошокером. 27 марта в соцсетях появилось сообщение, что на детской площадке во дворе домов в районе улицы Стахановская, 7 ходят школьники с электрошокером.

Дети якобы бьют им мальчика, который ниже всех: «Он упал и минуты 2-3 не вставал, они подходят и кидают его на прогиб». К сообщению приложено видео, на котором действительно слышны звуки, похожие на активный электрошокер.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СК Денису Головкину провести проверку, а затем доложить о ее результатах ему.

Видео: t.me /chp_59_perm
Читайте также:
Глава СК поручил повторно возбудить дело после избиения школьницы в БерезникахШкольниц, избивавших на видео сверстницу в Прикамье, не накажут по уголовной статье«Пришла целенаправленно поиздеваться». Парикмахерша объяснила оскорбления пенсионерки
#Видео#Пермь#Детский мир#Следственный комитет#Ск#Александр Бастрыкин
Подпишитесь
В Таджикистане усилили работу с мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холл»
Сегодня, 09:39
В Перми врачи пересадили кожу 107-летней женщине после ожога
Сегодня, 06:58
Ехали в Киев за деньгами. В СК рассказали, куда бежали напавшие на «Крокус»
Сегодня, 04:24
В Прикамье проводят конкурс на разработку памятника участникам СВО. Допустят не всех
Сегодня, 05:41
Директора бумкомбината в Перми подозревают во взятке сотруднику Росприроднадзора
Вчера, 13:52
"