Не вставал 3 минуты. СК проверит сообщение об ударе электрошокером школьника в Перми

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Глава СК поручил провести проверку после появления информации о том, что одного из школьников в Перми бьют электрошокером. 27 марта в соцсетях появилось сообщение, что на детской площадке во дворе домов в районе улицы Стахановская, 7 ходят школьники с электрошокером.
Дети якобы бьют им мальчика, который ниже всех: «Он упал и минуты 2-3 не вставал, они подходят и кидают его на прогиб». К сообщению приложено видео, на котором действительно слышны звуки, похожие на активный электрошокер.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СК Денису Головкину провести проверку, а затем доложить о ее результатах ему.