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Posted Сегодня, 15:20

Published Сегодня, 15:20

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

фото от 2021 года

От компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют 75 миллионов

30 марта 2024, 15:20
Фото: properm.ru
фото от 2021 года
Претензия связана с нарушением сроков.

К подрядчику, который должен реконструировать пермский аэропорт «Большое Савино», вновь предъявили претензию. Заказчик требует от АО «Стройтрансгаз» 75 млн рублей. Претензия была отправлена 19 марта, причина — просрочка исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, удалось выяснить Properm.ru.

Другие претензии касались ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, но тогда речи о нарушении сроков не было. Это уже шестая претензия, но деньги от подрядчика удалось получить только по двум.

С компанией в 2018 году уже заключали контракт на реконструкцию аэропорта, но в 2021 году контракт расторгли в одностороннем порядке. При проведении нового аукциона контракт вновь выиграло АО «СтройТрансГаз».

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#Никогданибудь#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино
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