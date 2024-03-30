От компании, провалившей реконструкцию пермского аэропорта, требуют 75 миллионов

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
К подрядчику, который должен реконструировать пермский аэропорт «Большое Савино», вновь предъявили претензию. Заказчик требует от АО «Стройтрансгаз» 75 млн рублей. Претензия была отправлена 19 марта, причина — просрочка исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, удалось выяснить Properm.ru.
Другие претензии касались ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, но тогда речи о нарушении сроков не было. Это уже шестая претензия, но деньги от подрядчика удалось получить только по двум.
С компанией в 2018 году уже заключали контракт на реконструкцию аэропорта, но в 2021 году контракт расторгли в одностороннем порядке. При проведении нового аукциона контракт вновь выиграло АО «СтройТрансГаз».