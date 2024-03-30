Отец выпал из скорой. Сын погибшего в ДТП в Прикамье пожаловался Бастрыкину

В СК отмечают, что к Бастрыкину обратился через «Вконтакте» сын погибшего в аварии мужчины. Он не согласен с тем, что дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД). Конкретная часть статьи, по которой возбуждено дело, не уточняется. Сын погибшего не согласен с тем, как было квалифицировано преступление. Он считает, что виновный в ДТП может избежать должного наказания.