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Сын погибшего в ДТП со скорой в Прикамье пожаловался Александру Бастрыкину

Отец выпал из скорой. Сын погибшего в ДТП в Прикамье пожаловался Бастрыкину

30 марта 2024, 11:08
Фото: vk.com/club159340195

Сын погибшего в ДТП со скорой в Прикамье пожаловался Александру Бастрыкину

Мужчина, спровоцировавший аварию, пытался сбежать от сотрудников ДПС.
Сюжет
Дтп

Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после смертельной аварии в Пермском крае. Речь идет о ДТП, которое произошло утром 10 марта. Пьяный водитель BMW 1988 года рождения врезался в автомобиль скорой помощи, который ехал впереди. Водитель легкового автомобиля уходил от погони сотрудников ДПС.

Оба водителя, а также два пассажира скорой были госпитализированы с травмами — медработники получили переломы. После аварии скорая перевернулась, пациент, который был внутри выпал на дорогу, где позже скончался.

В СК отмечают, что к Бастрыкину обратился через «Вконтакте» сын погибшего в аварии мужчины. Он не согласен с тем, что дело возбуждено по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД). Конкретная часть статьи, по которой возбуждено дело, не уточняется. Сын погибшего не согласен с тем, как было квалифицировано преступление. Он считает, что виновный в ДТП может избежать должного наказания.

Бастрыкин поручил руководителю краевого СК возбудить дело и предоставить доклад о ходе его расследования.

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#Видео#Дтп#Пермь#Авария
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