Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» вызвали на допрос

Силовики допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холл». Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в концертном зале, сообщает VSE42.RU со ссылкой на ТАСС. Неизвестно, в каком статусе сейчас этот человек, является ли он подозреваемым, обвиняемым или просто свидетелем по делу.