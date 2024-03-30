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Updated Сегодня, 12:15

Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» вызвали на допрос

Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» вызвали на допрос

30 марта 2024, 12:13
Фото: МЧС РФ
Террористы подожгли концертный зал, когда уходили с места преступления.

Силовики допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холл». Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в концертном зале, сообщает VSE42.RU со ссылкой на ТАСС. Неизвестно, в каком статусе сейчас этот человек, является ли он подозреваемым, обвиняемым или просто свидетелем по делу.

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в «Крокус» оружием. Сначала они начали стрелять в людей, а затем подожгли концертный зал. Им удалось скрыться с места преступлениям, террористов задержали лишь на следующий день в Брянской области.

По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека, еще 551 человек пострадал.

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