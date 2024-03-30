«Парма» обыграла казанский УНИКС на выезде

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Пермский БК «Парма» третий раз в сезоне обыграл казанский УНИКС. Игра в рамках Единой лиги ВТБ проходила в Казани 30 марта. Встреча закончилась со счетом 89:86.
Лучшую результативность в пермской команде показал разыгрывающий Айзея Риз — 20 очков, четыре подбора и четыре передачи.
В казанской команде самым результативным игроком стал тяжелый форвард Луи Лабери, набравший 19 очков, на его счету также четыре подбора и две передачи. «Парма» сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, УНИКС — первую.
Следующая игра БК «Парма» состоится 4 апреля в Перми. Соперником будет БК «Локомотив-Кубань».