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«Парма» обыграла казанский УНИКС на выезде

«Парма» обыграла казанский УНИКС на выезде

30 марта 2024, 17:32
Фото: vk.com/parmabasket
Одержать победу пермским спортсменам удалось с минимальным отрывом.
Сюжет
Парма

Пермский БК «Парма» третий раз в сезоне обыграл казанский УНИКС. Игра в рамках Единой лиги ВТБ проходила в Казани 30 марта. Встреча закончилась со счетом 89:86.

Лучшую результативность в пермской команде показал разыгрывающий Айзея Риз — 20 очков, четыре подбора и четыре передачи.

В казанской команде самым результативным игроком стал тяжелый форвард Луи Лабери, набравший 19 очков, на его счету также четыре подбора и две передачи. «Парма» сейчас занимает пятую строчку в турнирной таблице, УНИКС — первую.

Следующая игра БК «Парма» состоится 4 апреля в Перми. Соперником будет БК «Локомотив-Кубань».

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#Спорт#Пермь#Парма
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