Перекосило рот, речь стала невнятной. В Пермском крае скончалась многодетная мать

К неврологу Ольга записалась на 19 сентября, но за несколько дней до этого ее состояние ухудшилось: рот перекосило, речь стала невнятной. Тогда она пришла к неврологу. Врач сказала, что ее состояние оценивается как удовлетворительное, ей поставили диагноз «остеохондроз шейного отдела позвоночника» и отправили в физкабинет на прогревание.