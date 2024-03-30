Перекосило рот, речь стала невнятной. В Пермском крае скончалась многодетная мать

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Published Сегодня, 04:45
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В Пермском крае скончалась мать троих детей. 38-летняя Ольга жила в Карагае. 8 сентября 2022 года ей стало плохо, температура упала до 34…-35°, началась одышка, снизилось давление. Скорая не стала госпитализировать женщину, ей предложили обратиться в Карагайскую районную больницу.
Из доврачебного кабинета женщину отправила к терапевту, который назначил анализы. Анализы пришли плохие, Ольге выписали лекарство от давления. При этом врач не проверил анамнез — у женщины не было селезенки, сообщает «КП-Пермь».
К неврологу Ольга записалась на 19 сентября, но за несколько дней до этого ее состояние ухудшилось: рот перекосило, речь стала невнятной. Тогда она пришла к неврологу. Врач сказала, что ее состояние оценивается как удовлетворительное, ей поставили диагноз «остеохондроз шейного отдела позвоночника» и отправили в физкабинет на прогревание.
Позже у Ольги начала неметь нога, однако специалисты посчитали, что это может быть старой травмой — когда-то женщина ломала пятку. Вечером 16 сентября Ольга попросила мужа довести ее до скорой. Выяснилось, что сатурация у женщины была 82%, температура — 34°, низкое давление. Пациентке поставили гормональный укол и отправили домой. Утром на следующий день пермячка умерла.
Мать погибшей считает, что ее мать нужно было сразу же госпитализировать после первого визита. Вскрытие показало тромбоз нижних конечностей. Следователи провели проверку, но уголовное дело возбуждать не стали. Оказалось, что вина врачей есть только косвенная — они не дообследовали пациентку.
Родственники пошли в суд, требуя от больница 7 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В итоге мужу и матери было решено выплатить по 400 тыс. рублей, в пользу двух несовершеннолетних детей — по 500 тыс. рублей. Суд признал, что причиной смерти дочери частично стала врачебная ошибка.