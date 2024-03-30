Пермская больница, где рухнул лифт с пациентами, нашла компанию для его замены

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Больница Архангела Михаила и всех небесных сил выбрала победителя аукциона на разработку проектно-сметной документации для замены лифта. В октябре 2023 года в здании больницы на Лобачевского, 26 в Перми сорвался лифт с пациентами из-за превышения максимальной грузоподъемности.
Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ составляла 302 тыс. рублей, всего было подано пять заявок. В итоге победителем конкурс стала ИП Нефедова. По данным Rusprofile, ИП зарегистрирована в Москве в мае 2021 года, ранее Нефедова выигрывала госконтракты, связанные с заменами лифтов в медучреждениях.
В техническом задании сказано, что лифт решено заменить из-за истечения срока службы, он был изготовлен в 1995 году, введен в эксплуатацию на следующий год. Грузоподъемность — 500 кг.