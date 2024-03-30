Пермская больница, где рухнул лифт с пациентами, нашла компанию для его замены

Больница Архангела Михаила и всех небесных сил выбрала победителя аукциона на разработку проектно-сметной документации для замены лифта. В октябре 2023 года в здании больницы на Лобачевского, 26 в Перми сорвался лифт с пациентами из-за превышения максимальной грузоподъемности.