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Updated Сегодня, 14:21

Пермская больница, где рухнул лифт с пациентами, нашла компанию для его замены

Пермская больница, где рухнул лифт с пациентами, нашла компанию для его замены

30 марта 2024, 14:19
Фото: pexels.com
Пока речь идет о разработке документации для замены лифта.

Больница Архангела Михаила и всех небесных сил выбрала победителя аукциона на разработку проектно-сметной документации для замены лифта. В октябре 2023 года в здании больницы на Лобачевского, 26 в Перми сорвался лифт с пациентами из-за превышения максимальной грузоподъемности.

Начальная (максимальная) стоимость выполнения работ составляла 302 тыс. рублей, всего было подано пять заявок. В итоге победителем конкурс стала ИП Нефедова. По данным Rusprofile, ИП зарегистрирована в Москве в мае 2021 года, ранее Нефедова выигрывала госконтракты, связанные с заменами лифтов в медучреждениях.

В техническом задании сказано, что лифт решено заменить из-за истечения срока службы, он был изготовлен в 1995 году, введен в эксплуатацию на следующий год. Грузоподъемность — 500 кг.

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