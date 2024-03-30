Пермяк обокрал священника, которого знал с самого детства, ради ставок на спорт

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
В Кунгуре осудили 38-летнего мужчину за кражу денег со счета священнослужителя. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина был ранее судим за угон и пьяное вождение.
Потерпевший познакомился с преступником, когда работал воспитателем в приюте для детей, оставшихся без родителей. Он старался помочь мужчине найти дорогу в жизни, но кунгуряк начал пить и совершать преступления.
Спустя много лет они встретились. Священник пустил пожить мужчину в ските. В один из дней потерпевший уехал, попросив бывшего воспитанника последить за хозяйством. Вместо этого мужчина проник в комнату священника, где нашел его банковскую карту — он перевел себя 12 тыс. рублей. В тот же день злоумышленник проиграл все деньги на спортивных ставках.
Позже потерпевшему начали приходить уведомления о долгах, он обратился в полицию. В итоге преступника задержали. Суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам условно, также он должен возместить ущерб.