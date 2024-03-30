Пермяк обокрал священника, которого знал с самого детства, ради ставок на спорт

Спустя много лет они встретились. Священник пустил пожить мужчину в ските. В один из дней потерпевший уехал, попросив бывшего воспитанника последить за хозяйством. Вместо этого мужчина проник в комнату священника, где нашел его банковскую карту — он перевел себя 12 тыс. рублей. В тот же день злоумышленник проиграл все деньги на спортивных ставках.