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Пермяк обокрал священника, которого знал с самого детства, ради ставок на спорт

Пермяк обокрал священника, которого знал с самого детства, ради ставок на спорт

30 марта 2024, 08:32
Фото: ideogram.ai
Мужчина отделался условным сроком.
Сюжет
Кунгур

В Кунгуре осудили 38-летнего мужчину за кражу денег со счета священнослужителя. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина был ранее судим за угон и пьяное вождение.

Потерпевший познакомился с преступником, когда работал воспитателем в приюте для детей, оставшихся без родителей. Он старался помочь мужчине найти дорогу в жизни, но кунгуряк начал пить и совершать преступления.

Спустя много лет они встретились. Священник пустил пожить мужчину в ските. В один из дней потерпевший уехал, попросив бывшего воспитанника последить за хозяйством. Вместо этого мужчина проник в комнату священника, где нашел его банковскую карту — он перевел себя 12 тыс. рублей. В тот же день злоумышленник проиграл все деньги на спортивных ставках.

Позже потерпевшему начали приходить уведомления о долгах, он обратился в полицию. В итоге преступника задержали. Суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам условно, также он должен возместить ущерб.

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