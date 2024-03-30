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Руководитель PR-отдела «Пермь-300» Алексей Папулов уходит с должности

Руководитель PR-отдела «Пермь-300» уходит с должности

30 марта 2024, 05:03
Фото: Properm.ru / соцсети Папулова

Руководитель PR-отдела «Пермь-300» Алексей Папулов уходит с должности

Он возглавил PR-службу еще в 2022 году.

Из проектного офиса «Пермь-300» увольняется руководитель PR-службы Алексей Папулов. «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на Папулова уточняет, что контракт с АНО «Агентство новых технологий» действителен до 31 марта. Продлевать его ни АНО, ни сам Папулов не планируют. Договоренности об этом были достигнуты еще в 2022 году, когда он пришел на должность.

Папулов отметил, что за время работы ему вместе с коллегами удалось сделать город более привлекательным для туристов и пермяков. Однако проект дошел до ожидаемой точки. Специалист планирует отдохнуть и вернуться в собственные проекты.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Пермь 300
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