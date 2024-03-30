Руководитель PR-отдела «Пермь-300» уходит с должности

Из проектного офиса «Пермь-300» увольняется руководитель PR-службы Алексей Папулов. «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на Папулова уточняет, что контракт с АНО «Агентство новых технологий» действителен до 31 марта. Продлевать его ни АНО, ни сам Папулов не планируют. Договоренности об этом были достигнуты еще в 2022 году, когда он пришел на должность.