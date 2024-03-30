Следователи установили личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Главе СК России Александру Бастрыкину доложили о ходе расследование теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Следователи, криминалисты и эксперты работают в круглосуточном режиме, с обвиняемыми проводятся следственные действия, в том числе и на месте преступления. Ведется работа с потерпевшими, от них следователи получают данные об обстоятельствах теракта.
Бастрыкин обратил внимание следователей на то, что нужно установить все события, которые происходили до теракта, чтобы найти организаторов и заказчиков.
Сейчас следствию удалось установить личности 134 погибших в теракте. По оставшимся проводятся генетические экспертизы. По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека.
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло вечером 22 марта. Четыре человека начали стрелять в беззащитных людей, а затем подожгли здание и сбежали. Силовики задержали их на следующий день в Брянской области.