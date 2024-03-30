Следователи установили личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»

Главе СК России Александру Бастрыкину доложили о ходе расследование теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Следователи, криминалисты и эксперты работают в круглосуточном режиме, с обвиняемыми проводятся следственные действия, в том числе и на месте преступления. Ведется работа с потерпевшими, от них следователи получают данные об обстоятельствах теракта.