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Теракт в «Крокусе» и угрозы пермякам. Главные новости недели в Пермском крае

Теракт в «Крокусе» и угрозы пермякам. Главные новости недели в Пермском крае

30 марта 2024, 17:00
Фото: МЧС РФ
Коротко рассказываем о том, чем запомнились пермякам последние дни.

Теракт в «Крокусе».

Главным событием недели стал теракт в «Крокус Сити Холл». Он произошел вечером 22 марта, но поток новостей не иссекает до сих пор. По последним данным, при теракте пострадал 551 человек, погибли — 144. Пока следователям удалось установить личности только 134 погибших, по оставшимся проводятся генетические экспертизы.

Исполнителей теракта задержали на следующий день в Брянской области. Позже были задержаны еще несколько человек, которые были с ними связаны. Глава СК Александр Бастрыкин отмечал, что следствие должно найти заказчиков теракта.

Пермяки не погибли при теракте, однако некоторые жители Пермского края были в момент нападения в «Крокусе».

Сегодня цифру в 551 пострадавших подтвердили в МЧС, большинство из пострадавших не потребовалась госпитализация. Погибли — 144 человека.

Пермяков пугали терактами

В выходные после теракта в соцсетях начали появляться сообщения, что в Пермском крае 25 марта также будут террористические акты. В частности, речь была о нападениях на торговые центры в краевой столице.

В Минтербезе Пермского края отмечали, что про угрозы известно оперативным службам, правоохранители органы проводили проверки. В итоге понедельник закончился без происшествий.

Синоптики дали прогноз на лето

Пермский гидрометцентр рассказал, что лето в 2024 году будет теплым, особенно приятным будет июль. В Прикамье этим летом температура прогнозируется на уровне от +14° до +18°. Июль ожидается теплее нормы на 1-2° — от +16° до +21°. В августе температура вновь вернется к норме для этого месяца: от +13° до +17°

Пермяка убили и оставили на кладбище

Стало известны новые обстоятельства в деле об убийстве 41-летнего пермяка. Мужчина пропал в начале марта. Его нашли погибшим на кладбище.

Оказалось, что мужчина сам приехал на кладбище — его попросил туда отвезти знакомый. Уже на месте знакомый вместе с товарищем напали на пермяка из-за долга в 150 тыс. рублей. Его тело оставили на кладбище, а машину жертвы преступники забрали.

Скончалась многодетная мать

В Прикамье скончалась мать троих детей. 38-летняя Ольга жила в Карагае. В один из дней ей стало плохо, температура упала до 35°, началась одышка, снизилось давление. Не прошло и двух недель, как женщина скончалась. Все это время она пыталась получить медицинскую помощь, но медики помочь ей не смогли.

Родные женщины отсудили компенсацию у больницы за смерть женщины. Выяснилось, что врачи не провели должным образом обследование пациентки.

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