Теракт в «Крокусе» и угрозы пермякам. Главные новости недели в Пермском крае

Пермский гидрометцентр рассказал, что лето в 2024 году будет теплым, особенно приятным будет июль. В Прикамье этим летом температура прогнозируется на уровне от +14° до +18°. Июль ожидается теплее нормы на 1-2° — от +16° до +21°. В августе температура вновь вернется к норме для этого месяца: от +13° до +17°