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В МЧС сообщили новые данные о числе пострадавших после теракта в «Крокусе»

В МЧС сообщили новые данные о числе пострадавших после теракта в «Крокусе»

30 марта 2024, 10:33
Фото: СК РФ
Большинству пострадавших не потребовалось лечение в больницах.

Число пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холл» вновь увеличилось. На утро 30 марта количество пострадавших составляет 551. Большинству пострадавших не потребовалась госпитализация, они были направлены на амбулаторное лечение. Число погибших на данный момент — 144, сообщает VSE42.ru.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что число пострадавших увеличивается, так как не все люди сразу обратились за медицинской помощью — они находились в шоковом состоянии.

Теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье случился уже более недели назад. Исполнителей преступления удалось задержать только на следующий день в Брянской области, сейчас они находятся в СИЗО.

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