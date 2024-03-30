В МЧС сообщили новые данные о числе пострадавших после теракта в «Крокусе»

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Число пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холл» вновь увеличилось. На утро 30 марта количество пострадавших составляет 551. Большинству пострадавших не потребовалась госпитализация, они были направлены на амбулаторное лечение. Число погибших на данный момент — 144, сообщает VSE42.ru.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что число пострадавших увеличивается, так как не все люди сразу обратились за медицинской помощью — они находились в шоковом состоянии.
Теракт в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье случился уже более недели назад. Исполнителей преступления удалось задержать только на следующий день в Брянской области, сейчас они находятся в СИЗО.