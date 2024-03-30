В начале апреля в Перми отключат воду в десятках домов. Адреса

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
В Перми с 1 по 10 апреля пройдут плановые работы на водопроводных сетях. Во время работ потребуется отключить воду в отдельных домах. Специалисты планируют заменить пожарные гидранты, подключить и промыть новые водоводы.
В «НОВОГОР-Прикамье» уточняют, что должны отключить воду во время данных работ — это требование технологического процесса. Часть отключений планируется в выходные, чтобы не нарушить работу школ, детских садов и других социальных учреждений.
Где не будет воды: