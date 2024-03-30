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Published Сегодня, 06:06

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С 1 по 10 апреля в Перми отключат воду в десятках домов

В начале апреля в Перми отключат воду в десятках домов. Адреса

30 марта 2024, 06:06
Фото: ideogram.ai

С 1 по 10 апреля в Перми отключат воду в десятках домов

Рассказываем, кому стоит запастись водой.

В Перми с 1 по 10 апреля пройдут плановые работы на водопроводных сетях. Во время работ потребуется отключить воду в отдельных домах. Специалисты планируют заменить пожарные гидранты, подключить и промыть новые водоводы.

В «НОВОГОР-Прикамье» уточняют, что должны отключить воду во время данных работ — это требование технологического процесса. Часть отключений планируется в выходные, чтобы не нарушить работу школ, детских садов и других социальных учреждений.

Где не будет воды:

  • ул. Косякова, 17, 23 — 3 апреля с 9:00 до 18:00;
  • ул. Маяковского 33а, 33/1, 33/2, 33/3; ул. Есенина ¾, 5/2, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13; ул. Старый переулок 27, 29, 31, ул. Пожарная 18/2 — 6 апреля с 9:00 до 13:00;
  • ул. Коломенская 30, 32, 34, 55, 55а, 57, 59;
  • ул. Пихтовая 30а, 36а, 38а, 40а, 42; ул. Коломенская, 9, 11, 13, 15,17, 19, 24, 24а, 26, 51 — 8 апреля с 12:00 до 15:00;
  • Серебрянский проезд, 17 — с 10:00 10 апреля до 10:00 11 апреля;
  • Серебрянский проезд 13, 15 — 10 апреля с 10:00 до 19:00.
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#Коммунальный рай#Пермь#Отключение воды#Вода#Отключение
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