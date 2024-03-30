В Перми врачи пересадили кожу 107-летней женщине после ожога

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В ожоговом центре пермской больницы имени Гринберга спасли 107-летнюю пациентку. Пенсионерку с ожогами второй и третьей степени экстренно доставили в медучреждение. Родственники рассказали, что Людмила в 107 лет живет одна, справляется с хозяйством. Дома у нее сорвало кран с горячей водой. Пенсионерка попыталась сама устранить потоп, но не удалось — она получила не обширные, однако глубокие ожоги.
Специалисты решили пересадить кожу пациентки со здорового места на место ожога. Операцию проводил Владимир Грихутик, который работает в ожоговом центре уже более 40 лет.
Операция была сложной — у пациентки из-за возраста ослаблен организм, имеется несколько заболеваний. Операция прошла успешно, женщину выписали из больницы на 24 день.