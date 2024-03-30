В Перми врачи пересадили кожу 107-летней женщине после ожога

В ожоговом центре пермской больницы имени Гринберга спасли 107-летнюю пациентку. Пенсионерку с ожогами второй и третьей степени экстренно доставили в медучреждение. Родственники рассказали, что Людмила в 107 лет живет одна, справляется с хозяйством. Дома у нее сорвало кран с горячей водой. Пенсионерка попыталась сама устранить потоп, но не удалось — она получила не обширные, однако глубокие ожоги.