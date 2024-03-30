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В Пермском крае откроется штаб писателя Прилепина, который пережил теракт

В Пермском крае откроется штаб писателя Прилепина, который пережил теракт

30 марта 2024, 12:43
Фото: СК РФ / соцсети Прилепина
Писатель должен посетить регион в этом году.

В Пермском крае в апреле откроется штаб российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина. Помимо Прикамья в апреле появятся еще два штаба Прилепина — в Республике Хакасия и Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на советника писателя. Ожидается, что в этом году Прилепин проведет большое турне по регионам, где действуют его штабы, однако пока он сконцентрировался на реабилитации.

Первый штаб Прилепина был открыт в Нижнем Новгороде еще до начала СВО, сейчас действует 27 штабов.

На сайте партии «Справедливая Россия — за правду» сказано, что штабы Прилепина — это подразделения палаты депутатов СР, целью которых является выявление и противодействие произволу властей.

Захар Прилепин в мае прошлого года пережил покушение — его автомобиль взорвали. Водитель погиб на месте, а Прилепин получил травмы. СК квалифицировал преступление по статье о теракте. Через несколько дней после теракта исполнитель был задержан.

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#Пермь#Прилепин#Теракт#Захар прилепин
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