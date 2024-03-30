В Пермском крае откроется штаб писателя Прилепина, который пережил теракт

В Пермском крае в апреле откроется штаб российского писателя и политического деятеля Захара Прилепина. Помимо Прикамья в апреле появятся еще два штаба Прилепина — в Республике Хакасия и Тверской области, сообщает ТАСС со ссылкой на советника писателя. Ожидается, что в этом году Прилепин проведет большое турне по регионам, где действуют его штабы, однако пока он сконцентрировался на реабилитации.