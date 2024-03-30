В Пермском крае простились с 37-летним добровольцем, уехавшим на СВО

Во время специальной военной операции погиб 37-летний Дмитрий Мальцев. Мужчина родился 17 августа 1986 года в Сивинском округе. В зону СВО он отправился как доброволец. Был убит 10 января 2024 года, прощание с ним состоялось 28 марта, сообщает администрация округа.