В Прикамье посадили отделочника за попытку убить заказчицу ремонта квартиры

Жертва сопротивлялась и кричала. Это услышала соседка, которая спугнула мужчину. В суде отмечали в момент анонса заседаний, что на преступление, предположительно, мужчина пошел из-за того, что не хотел отчитываться за ремонт квартиры. Женщина требовала отчет о расходах, но исполнитель уклонялся от разговора.