В Прикамье посадили отделочника за попытку убить заказчицу ремонта квартиры

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
В Краснокамске осудили 37-летнего мастера отделочных работ, который напал на заказчицу. По данным пресс-службы суда, в декабре 2022 года мужчина подкараулил знакомую, чью квартиру ремонтировал. Он предварительно отключил свет в подъезде и напал. Преступник бил ее острым предметом по ноге, голове, груди, животу. Всего он нанес минимум 12 ударов.
Жертва сопротивлялась и кричала. Это услышала соседка, которая спугнула мужчину. В суде отмечали в момент анонса заседаний, что на преступление, предположительно, мужчина пошел из-за того, что не хотел отчитываться за ремонт квартиры. Женщина требовала отчет о расходах, но исполнитель уклонялся от разговора.
Первое заседание по делу состоялось еще в августе 2023 года. Недавно коллегия присяжных заседателей рассмотрела дело. Мужчину признали виновным в покушении на убийство. Его отправили в колонию строгого режима на 8 лет. Вдобавок, суд постановил взыскать в пользу потерпевшей 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.
Приговор еще не вступил в законную силу, его можно обжаловать.