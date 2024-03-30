В Прикамье проводят конкурс на разработку памятника участникам СВО. Допустят не всех

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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В Березниках проводят конкурс по разработке эскизов памятника, который установят в память о погибших в специальной военной операции. Он появится на территории «Аллеи памяти Героев». Помимо внешнего вида самого памятника участники конкурса должны определить, как будет благоустроена территория в месте его установки. Вознаграждение — 200 тыс. рублей.
Участвовать в конкурсе смогут не все, а только: скульпторы, художники, архитекторы, студенты, которые обучатся по направлениям: скульптура, живопись, дизайн, архитектура, градостроительство, юрлица и ИП, сотрудники которых имеют подобные специальности. Разработать эскиз могут только граждане РФ.
В конкурсной документации сказано, что эскизный проект должен быть уникальным, определять позитивный и исторический замысел памятника. На конкурс не допускаются проекты, которые пропагандируют экстремизм, насилие, социальную, расовую, национальную или религиозную рознь.
В состав жюри, которое будет определять победителей конкурса, войдут не менее шести человек. В него войдут представители администрации Березников, а также эксперты.