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В Прикамье проводят конкурс на разработку памятника участникам СВО

В Прикамье проводят конкурс на разработку памятника участникам СВО. Допустят не всех

30 марта 2024, 05:41
Фото: 1MI

В Прикамье проводят конкурс на разработку памятника участникам СВО

Для разработки эскиза нужно иметь специальное образование и быть гражданином РФ.

В Березниках проводят конкурс по разработке эскизов памятника, который установят в память о погибших в специальной военной операции. Он появится на территории «Аллеи памяти Героев». Помимо внешнего вида самого памятника участники конкурса должны определить, как будет благоустроена территория в месте его установки. Вознаграждение — 200 тыс. рублей.

Участвовать в конкурсе смогут не все, а только: скульпторы, художники, архитекторы, студенты, которые обучатся по направлениям: скульптура, живопись, дизайн, архитектура, градостроительство, юрлица и ИП, сотрудники которых имеют подобные специальности. Разработать эскиз могут только граждане РФ.

В конкурсной документации сказано, что эскизный проект должен быть уникальным, определять позитивный и исторический замысел памятника. На конкурс не допускаются проекты, которые пропагандируют экстремизм, насилие, социальную, расовую, национальную или религиозную рознь.

В состав жюри, которое будет определять победителей конкурса, войдут не менее шести человек. В него войдут представители администрации Березников, а также эксперты.

Территория, где хотят установить памятникТерритория, где хотят установить памятник
Территория, где хотят установить памятник
#Военная операция на Украине#Пермь#Памятник
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