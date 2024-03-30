В Прикамье проводят конкурс на разработку памятника участникам СВО. Допустят не всех

В Березниках проводят конкурс по разработке эскизов памятника, который установят в память о погибших в специальной военной операции. Он появится на территории «Аллеи памяти Героев». Помимо внешнего вида самого памятника участники конкурса должны определить, как будет благоустроена территория в месте его установки. Вознаграждение — 200 тыс. рублей.