В Прикамье женщина сломала шею экс-мужу на глазах у ребенка, тело она вывезла в лес

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Пермском крае женщина сломала шею бывшему мужу. Издание URA.RU со ссылкой на картотеку Соликамского городского суда сообщает, что в мае 2023 года женщина разошлась со своим мужем, уехала в село Половодово. Позже к ней приехал бывший возлюбленный, чтобы помириться, вместе с собой он привез ребенка.
Вечером в квартире были пять человек, они выпивали. Начался спор, а затем и драка. Женщина несколько раз наступила бывшему мужу на шею. За происходящим наблюдал маленький сын. Он увидел отца в крови, но мальчику сказали, что с мужчиной все хорошо.
Потерпевший лежал несколько часов в таком состоянии, но позже скончался. Тогда его тело завернули в ковер и отнесли в сарай. Спустя три дня женщина увезла тело бывшего в лес, ей помогал знакомый. Ребенку сказали, что отец просто его бросил и сбежал.
Тревогу забила сестра погибшего - она и обратилась в полицию. В итоге бывшую жену осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело по неосторожности к смерти. Суд приговорил женщину к 6 годам колонии общего режима, также она должна выплатить сестре жертвы 1,1 млн рублей.