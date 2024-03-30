В Прикамье женщина сломала шею экс-мужу на глазах у ребенка, тело она вывезла в лес

Вечером в квартире были пять человек, они выпивали. Начался спор, а затем и драка. Женщина несколько раз наступила бывшему мужу на шею. За происходящим наблюдал маленький сын. Он увидел отца в крови, но мальчику сказали, что с мужчиной все хорошо.