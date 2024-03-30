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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:58

В Прикамье женщина сломала шею бывшему мужу, тело она вывезла в лес

В Прикамье женщина сломала шею экс-мужу на глазах у ребенка, тело она вывезла в лес

30 марта 2024, 11:55
Фото: ideogram.ai

В Прикамье женщина сломала шею бывшему мужу, тело она вывезла в лес

Ребенку после исчезновения отца мать сказала, что мужчина просто сбежал.

В Пермском крае женщина сломала шею бывшему мужу. Издание URA.RU со ссылкой на картотеку Соликамского городского суда сообщает, что в мае 2023 года женщина разошлась со своим мужем, уехала в село Половодово. Позже к ней приехал бывший возлюбленный, чтобы помириться, вместе с собой он привез ребенка.

Вечером в квартире были пять человек, они выпивали. Начался спор, а затем и драка. Женщина несколько раз наступила бывшему мужу на шею. За происходящим наблюдал маленький сын. Он увидел отца в крови, но мальчику сказали, что с мужчиной все хорошо.

Потерпевший лежал несколько часов в таком состоянии, но позже скончался. Тогда его тело завернули в ковер и отнесли в сарай. Спустя три дня женщина увезла тело бывшего в лес, ей помогал знакомый. Ребенку сказали, что отец просто его бросил и сбежал. 

Тревогу забила сестра погибшего - она и обратилась в полицию. В итоге бывшую жену осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело по неосторожности к смерти. Суд приговорил женщину к 6 годам колонии общего режима, также она должна выплатить сестре жертвы 1,1 млн рублей.

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#Суд#Пермь#Убийство#Соликамск
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