В Соликамске в 2024 году откроют модульный причал

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
В Соликамске в этом году должен появиться модульный причал. О планах его возведения сообщила министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина. По ее словам, для развития круизного туризма с 2023 года муниципальным образованиям региона предоставляется субсидия из краевого бюджета. Деньги выделяются для обустройства причальной инфраструктуры, которая бы смогла принимать маломерные и круизные пассажирские суда.
В этом году также планируется начать обустройство такого причала в Осе, но конкретные сроки пока озвучены не были. В 2025 году планируется выделить субсидию на создание причала в Добрянке, в 2026 году — в Ильинском.
В прошлом году краевые власти отмечали, что турпоток в Соликамск в последние годы растет, каждый год его посещают около 100 тыс. человек.