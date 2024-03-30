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Один из причалов, которые изготавливает «Пермская судоверфь»

В Соликамске в 2024 году откроют модульный причал

30 марта 2024, 08:12
Фото: vk.com/perm_shipyard
Один из причалов, которые изготавливает «Пермская судоверфь»
Конкретные сроки появления причала чиновники пока не называют.
Сюжет
Туризм

В Соликамске в этом году должен появиться модульный причал. О планах его возведения сообщила министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина. По ее словам, для развития круизного туризма с 2023 года муниципальным образованиям региона предоставляется субсидия из краевого бюджета. Деньги выделяются для обустройства причальной инфраструктуры, которая бы смогла принимать маломерные и круизные пассажирские суда.

В этом году также планируется начать обустройство такого причала в Осе, но конкретные сроки пока озвучены не были. В 2025 году планируется выделить субсидию на создание причала в Добрянке, в 2026 году — в Ильинском.

В прошлом году краевые власти отмечали, что турпоток в Соликамск в последние годы растет, каждый год его посещают около 100 тыс. человек.

#Пермь#Туризм#Туристы#Соликамск
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