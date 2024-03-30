В Соликамске в 2024 году откроют модульный причал

В Соликамске в этом году должен появиться модульный причал. О планах его возведения сообщила министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина. По ее словам, для развития круизного туризма с 2023 года муниципальным образованиям региона предоставляется субсидия из краевого бюджета. Деньги выделяются для обустройства причальной инфраструктуры, которая бы смогла принимать маломерные и круизные пассажирские суда.