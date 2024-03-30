properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

В Таджикистане усилили работу с мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холл»

В Таджикистане усилили работу с мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холл»

30 марта 2024, 09:39
Фото: ideogram.ai
Власти отмечают, что борются с экстремистами, которые вербуют мигрантов.

Власти Таджикистана стали активнее работать в направлении предотвращения вербовки трудовых мигрантов экстремистами. Это было сделано на фоне теракта в «Крокусе», исполнители преступления оказались связаны с Таджикистаном, сообщает VSE42.ru.

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана пояснило, что меры начали принимать еще с 23 марта. Работа по недопущению вербовки экстремистами идет как в Таджикистане, так и в других странах, среди которых Россия, поясняют в министерстве. Взаимодействие в других странах с мигрантами идет через диаспоры.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Таджикистане проходят допросы родственников террористов. Позже стало известно, что в Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте. Их подозревают в связи с террористами, а также с запрещенными организациями.

Связаны с террористами из «Крокуса»? В Таджикистане задержали девять человек
Узнать подробнее
#Пермь#Нападение на "Крокус Сити Холл"#Крокус Сити Холл#Крокус#Крокусе Сити Холл#Нападение в крокусе сити холл#Крокуса#Крокусе
Подпишитесь
Не вставал 3 минуты. СК проверит сообщение об ударе электрошокером школьника в Перми
Сегодня, 09:03
В Перми врачи пересадили кожу 107-летней женщине после ожога
Сегодня, 06:58
Ехали в Киев за деньгами. В СК рассказали, куда бежали напавшие на «Крокус»
Сегодня, 04:24
В Прикамье проводят конкурс на разработку памятника участникам СВО. Допустят не всех
Сегодня, 05:41
Директора бумкомбината в Перми подозревают во взятке сотруднику Росприроднадзора
Вчера, 13:52
"