В Таджикистане усилили работу с мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холл»

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана пояснило, что меры начали принимать еще с 23 марта. Работа по недопущению вербовки экстремистами идет как в Таджикистане, так и в других странах, среди которых Россия, поясняют в министерстве. Взаимодействие в других странах с мигрантами идет через диаспоры.