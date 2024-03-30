В Таджикистане усилили работу с мигрантами после теракта в «Крокус Сити Холл»

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Власти Таджикистана стали активнее работать в направлении предотвращения вербовки трудовых мигрантов экстремистами. Это было сделано на фоне теракта в «Крокусе», исполнители преступления оказались связаны с Таджикистаном, сообщает VSE42.ru.
Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана пояснило, что меры начали принимать еще с 23 марта. Работа по недопущению вербовки экстремистами идет как в Таджикистане, так и в других странах, среди которых Россия, поясняют в министерстве. Взаимодействие в других странах с мигрантами идет через диаспоры.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в Таджикистане проходят допросы родственников террористов. Позже стало известно, что в Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте. Их подозревают в связи с террористами, а также с запрещенными организациями.