В выходные в Перми пройдут рейды по поиску пьяных водителей

Posted Сегодня, 04:08
Published Сегодня, 04:08
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
В Перми в эти выходные 30 и 31 марта сотрудники Госавтоинспекции планируют усилить контроль за дорожным движением. В ГИБДД отмечают, что будут концентрироваться на пресечении грубых нарушений правил дорожного движения. Вдобавок, будут искать пьяных водителей.
В ГИБДД просят сообщить о пьяных водителях в Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. При этом за информацию о пьяных водителях предусмотрены выплаты, если эти данные помогут задержать нарушителя. Речь идет о вознаграждении в 5 тыс. рублей.