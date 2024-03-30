В выходные в Перми пройдут рейды по поиску пьяных водителей

В ГИБДД просят сообщить о пьяных водителях в Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. При этом за информацию о пьяных водителях предусмотрены выплаты, если эти данные помогут задержать нарушителя. Речь идет о вознаграждении в 5 тыс. рублей.