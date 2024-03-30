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Posted Сегодня, 04:08

Published Сегодня, 04:08

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

В выходные в Перми пройдут рейды по поиску пьяных водителей

В выходные в Перми пройдут рейды по поиску пьяных водителей

30 марта 2024, 04:08
Фото: ideogram.ai
За информацию о пьяных водителях обещают заплатить.

В Перми в эти выходные 30 и 31 марта сотрудники Госавтоинспекции планируют усилить контроль за дорожным движением. В ГИБДД отмечают, что будут концентрироваться на пресечении грубых нарушений правил дорожного движения. Вдобавок, будут искать пьяных водителей.

В ГИБДД просят сообщить о пьяных водителях в Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. При этом за информацию о пьяных водителях предусмотрены выплаты, если эти данные помогут задержать нарушителя. Речь идет о вознаграждении в 5 тыс. рублей.

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#Авто#Пермь#Гибдд#Пьяные водители
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