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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

В Перми сова застряла на столбе, но ее не спешат спасать

Вокруг кружат вороны. В Перми сова застряла на столбе, но ее не спешат спасать

30 марта 2024, 07:46
Фото: предоставлено читателем Properm.ru

В Перми сова застряла на столбе, но ее не спешат спасать

На место вызвали электриков.

Пермяки обеспокоены из-за совы, которая застряла на столбе. Читатели написали Properm.ru: «Сова застряла на фонарном столбе. МЧС ехать не хотят. Частная автовышка не может без разрешения Горсовета и остановки движения. Что делать? Все жители Революции, 50 очень обеспокоены».

Другой очевидец отметил, что он звонил в МЧС, в министерстве передали вызов электрикам, которые приедут через полтора часа. Судя по видео, которые публикуют в социальных сетях, вокруг совы кружат вороны. Она машет крыльями, пытаясь слезть со столба, но безуспешно.

UPD: спустя 40 минут после появления первых сообщений читательница Properm.ru сообщила, что сова улетела.

Видео: ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ
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