Вокруг кружат вороны. В Перми сова застряла на столбе, но ее не спешат спасать

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Пермяки обеспокоены из-за совы, которая застряла на столбе. Читатели написали Properm.ru: «Сова застряла на фонарном столбе. МЧС ехать не хотят. Частная автовышка не может без разрешения Горсовета и остановки движения. Что делать? Все жители Революции, 50 очень обеспокоены».
Другой очевидец отметил, что он звонил в МЧС, в министерстве передали вызов электрикам, которые приедут через полтора часа. Судя по видео, которые публикуют в социальных сетях, вокруг совы кружат вороны. Она машет крыльями, пытаясь слезть со столба, но безуспешно.
UPD: спустя 40 минут после появления первых сообщений читательница Properm.ru сообщила, что сова улетела.