Вокруг кружат вороны. В Перми сова застряла на столбе, но ее не спешат спасать

Другой очевидец отметил, что он звонил в МЧС, в министерстве передали вызов электрикам, которые приедут через полтора часа. Судя по видео, которые публикуют в социальных сетях, вокруг совы кружат вороны. Она машет крыльями, пытаясь слезть со столба, но безуспешно.