«Большой папа» судится в Перми из-за рекламы «Синего трактора»

Ввиду того, что ответчик незаконно использует результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в своей коммерческой деятельности, не имея на то правовых оснований, правообладатель просит взыскать компенсацию за незаконное использование исключительных прав — 10 тыс. рублей, а также взыскать судебные расходы.