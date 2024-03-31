«Большой папа» судится в Перми из-за рекламы «Синего трактора»

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Завтра, 1 апреля, в Индустриальном суде начнется рассмотрение иска индивидуального предпринимателя Артура Днепровского к гражданину Александру Корепанову. Первый обратился в суд как обладатель исключительных прав на произведение изобразительного искусства — рисунок «Синий трактор», сообщили журналисту Properm.ru в суде.
В 2022 году на неком интернет-сайте Днепровским был обнаружен и зафиксирован факт неправомерного использования вышеуказанного объекта интеллектуальной деятельности посредством размещения и предложения к продаже игрушек.
Ввиду того, что ответчик незаконно использует результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в своей коммерческой деятельности, не имея на то правовых оснований, правообладатель просит взыскать компенсацию за незаконное использование исключительных прав — 10 тыс. рублей, а также взыскать судебные расходы.
Судя по открытым данным, Артур Днепровский — директор московского ООО «БИГ ПАПА», компания является производителем анимационных фильмов и обладает правами на товарные знаки «Кукутики», «Биг папа» «Ку-ку» и другие.