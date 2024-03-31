Итальянца задержали в Перми за снимки проезжающих товарных поездов

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Пожилого гражданина Италии задержали по подозрению в шпионаже в Пермском крае — он фотографировал поезда, пишет канал Mash. Оказалось, туристу очень нравятся русские железнодорожные вагоны и локомотивы.
Мужчина долго снимал составы и окрестности у станции «Пермь — Сортировочная». Бдительные пермяки вызвали полицию. Мужчину забрали в отделение, но языка он не знал, поэтому опросить его удалось только с приходом переводчика.
Выяснилось, пенсионера зовут Алоизи Бруно. Он частенько посещает Россию, а конкретно Пермь — с 2019 года. У итальянца здесь живет знакомая — местная пенсионерка. А поезда дед снимал потому что не видел такие длинные товарняки и красивые «Ласточки». Снимки хотел показать внукам на родине. Все файлы полиция попросила удалить и отпустила иностранца.