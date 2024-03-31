Итальянца задержали в Перми за снимки проезжающих товарных поездов

Выяснилось, пенсионера зовут Алоизи Бруно. Он частенько посещает Россию, а конкретно Пермь — с 2019 года. У итальянца здесь живет знакомая — местная пенсионерка. А поезда дед снимал потому что не видел такие длинные товарняки и красивые «Ласточки». Снимки хотел показать внукам на родине. Все файлы полиция попросила удалить и отпустила иностранца.