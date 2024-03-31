На пермском стадионе «Юность» возводят каркас административного здания

Posted 31 марта, 10:44
Published 31 марта, 10:44
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
На площадке стадиона «Юность», что по ул. Революции, 27 в Перми, в рамках масштабной реконструкции, подрядчик ООО «Кинетика» (бывший «ЖБК-Строй»), возводит каркас административного здания. Сейчас идет устройство наружных стен первого этажа, сообщают в краевом минстрое.
Кроме того, продолжается строительство канала хладоснабжения для спортивного овала. Отклонений от графика работы на спортивном объекте нет, отмечают в «Кинетике».
После реконструкции на стадионе появится новый четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями площадью более 9 тыс. кв. м., обновится открытая арена. На «Юности» будут оборудованы дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Сам стадион после заливки будет использоваться для занятий хоккеем и массового катания на коньках.
Также на объекте появится новое искусственное покрытие. Площадь поля составит 5,9 тыс. кв. м. Летом площадка будет задействована под хоккей на траве, спортивное катание на роликах, бег, футбол и другое. Трибуны «Юности» будут вмещать порядка 1,6 тыс. человек.
Как отмечал ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, стадион «Юность» является тренировочной базой для профессиональных конькобежцев и команды по хоккею на траве, а также особо популярен у горожан. На протяжении всего года тысячи пермяков занимаются здесь бегом, футболом, а зимой — катаются на коньках.
Реконструкция стадиона ведется в рамках краевой инфраструктурной программы «Пермь-300» и благодаря помощи Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома». Дорожная карта работ на объекте была утверждена летом прошлого года на площадке Петербургского международного экономического форума. Обновленный стадион пермяки получат к концу 2024 года.