На пермском стадионе «Юность» возводят каркас административного здания

После реконструкции на стадионе появится новый четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями площадью более 9 тыс. кв. м., обновится открытая арена. На «Юности» будут оборудованы дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Сам стадион после заливки будет использоваться для занятий хоккеем и массового катания на коньках.