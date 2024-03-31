Пермь назвали лучшим местом для гастротуризма в России

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Пермь получила первое место в номинациях «Город гастрономического туризма» и «Город MICE туризма». Второе место в номинации «Город туристических брендов». Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.
Накануне в Воронеже состоялся финал I Всероссийской премии «Туристические города». Пермь боролась за звания в четырех номинациях с 53 городами из 36 регионов страны. И заняла первое место в номинациях «Город гастрономического туризма» и «Город MICE-туризма», а также 2-е место в номинации «Город туристических брендов».
Кроме того, экскурсионный маршрут 300Т, запущенный к юбилею Перми в прошлом году, получил спецприз «Лучшая городская автобусная экскурсия».
На суд жюри пермяки представили ежегодный Дягилевский фестиваль, который собирает зрителей со всей России, и коллекция уникальной пермской деревянной скульптуры, и пермский звериный стиль, наши музеи с их уникальными экспонатами. А также презентовали все многообразие традиций пермской кухни — от коми-пермяцких до башкирских и татарских блюд.