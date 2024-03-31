Пермь назвали лучшим местом для гастротуризма в России

На суд жюри пермяки представили ежегодный Дягилевский фестиваль, который собирает зрителей со всей России, и коллекция уникальной пермской деревянной скульптуры, и пермский звериный стиль, наши музеи с их уникальными экспонатами. А также презентовали все многообразие традиций пермской кухни — от коми-пермяцких до башкирских и татарских блюд.