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Пермь назвали лучшим местом для гастротуризма в России

Пермь назвали лучшим местом для гастротуризма в России

31 марта 2024, 08:20
Фото: properm.ru
Пермь боролась за звания в четырех номинациях с 53 городами из 36 регионов страны.

Пермь получила первое место в номинациях «Город гастрономического туризма» и «Город MICE туризма». Второе место в номинации «Город туристических брендов». Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.

Накануне в Воронеже состоялся финал I Всероссийской премии «Туристические города». Пермь боролась за звания в четырех номинациях с 53 городами из 36 регионов страны. И заняла первое место в номинациях «Город гастрономического туризма» и «Город MICE-туризма», а также 2-е место в номинации «Город туристических брендов».

Кроме того, экскурсионный маршрут 300Т, запущенный к юбилею Перми в прошлом году, получил спецприз «Лучшая городская автобусная экскурсия».

На суд жюри пермяки представили ежегодный Дягилевский фестиваль, который собирает зрителей со всей России, и коллекция уникальной пермской деревянной скульптуры, и пермский звериный стиль, наши музеи с их уникальными экспонатами. А также презентовали все многообразие традиций пермской кухни — от коми-пермяцких до башкирских и татарских блюд.

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