Пермский спорткомплекс «Энергия» передан в краевую собственность

Все процедуры планируется завершить к концу весны текущего года. Ранее сообщалось, что в Перми 13 марта после реконструкции открылся 4-этажный спорткомплекс «Энергия». Полностью заново построено четырехэтажное здание комплекса, где разместились два универсальных спортивных зала — среди них первый в Прикамье зал для гандбола, отмечают в краевом минспорта. Бассейн на четыре дорожки в спорткомплексе «Энергия» в Перми пока закрыт для посещения. Это связано с тем, что специалисты Роспотребнадзора должны взять пробы воды на проверку.