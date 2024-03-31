Пермский спорткомплекс «Энергия» передан в краевую собственность

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Многофункциональный спортивный комплекс «Энергия» передан на баланс краевого учреждения, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на Министерстве спорта Пермского края. Соответствующий приказ подписан министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.
В ведомстве пояснили, что объект передан в оперативное управление региональной ГБУ ДО «Академия игровых видов спорта». На данный момент МСК «Энергия» должен пройти проверку объединенной комиссией правоохранительных органов, чтобы получить паспорт безопасности. Тренировочный и соревновательный процессы возможно будет проводить только после получения соответствующего документа.
«Параллельно с этими мероприятиями специалисты Роспотребнадзора проведут проверку на предмет качества воды в бассейне», — приводит издание комментарии краевого минспорта.
Все процедуры планируется завершить к концу весны текущего года. Ранее сообщалось, что в Перми 13 марта после реконструкции открылся 4-этажный спорткомплекс «Энергия». Полностью заново построено четырехэтажное здание комплекса, где разместились два универсальных спортивных зала — среди них первый в Прикамье зал для гандбола, отмечают в краевом минспорта. Бассейн на четыре дорожки в спорткомплексе «Энергия» в Перми пока закрыт для посещения. Это связано с тем, что специалисты Роспотребнадзора должны взять пробы воды на проверку.