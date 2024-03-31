Прокуратура обязала власти сделать пермские спортивные школы безопасными для детей

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Ленинский районный суд обязал «Спортивную школу Ермак» в течение полугода оборудовать системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, а также охранной телевизионной системой. Прокуратура просила привлечь к ответственности за обеспечение безопасности также и городские власти.
Ведомство вышло с иском к спортшколе после проведенных еще в 2023 году проверок, рассказал журналисту Properm.ru прокурор Перми Егор Шмырин. Всего прокуратура подала десять подобных исков к муниципальным детским учреждениям, среди которых большинство — спортшколы. «В восьми случая требования об обеспечении объектов системами безопасности судами уже удовлетворены, два еще находится на рассмотрении», — сообщил прокурор города.
Среди исков есть аналогичные требования к «СШОР Водных видов спорта», «СШОР Кировского района» и другие. К рассмотрению исков привлечены администрация города, муниципальный комитет по физкультуре и спорту, УФСБ по Пермскому краю и Росгвардия.
Как указывается в решении суда, связанном со спортшколой «Ермак», в 2022 году прокурором Перми внесено представление главе города об устранении нарушений законодательства в сфере антитеррористической безопасно. В Перми требованиям безопасности не соответствовало 12 муниципальных объектов спорта.
Мэрия еще год назад ответила на представление, что до конца прошлого года запланировано завершить работу по дооснащению объектов спорта. Проведенная в конце декабря проверка в отношении МАУ ДО «Спортивная школа Ермак» (и других спортшкол) показала, что они по-прежнему не соответствует требованиям, предъявляемым к антитеррористической защищенности учреждений спорта. Каких-либо действий, по устранению нарушений в спортшколах до конца прошлого года запланировано не было, после чего прокуратура вышла в суды с требованием обезопасить детские спортшколы.
Позиция администрации Перми и комитета по физкультуре и спорту в суде звучала так: никто не против того, чтобы обеспечить спортшколы системами безопасности. Но только после того, как будут составлены сметы расходов, утвержден бюджет города на эти цели и объявлены конкурсные процедуры.
Суд основывал свое решение на том, что именно на учебном заведении лежит ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, а также за жизнь и здоровье своих работников. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и смежные с этим права (на безопасность) несет также образовательная организация, как и ее должностные лица. Поэтому суд возложил обязанность оснастить спортшколу системами безопасности, в требованиях прокурора к городским властям, которые должны принять участие в процессе, суд отказал.