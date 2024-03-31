Прокуратура обязала власти сделать пермские спортивные школы безопасными для детей

Суд основывал свое решение на том, что именно на учебном заведении лежит ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, а также за жизнь и здоровье своих работников. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и смежные с этим права (на безопасность) несет также образовательная организация, как и ее должностные лица. Поэтому суд возложил обязанность оснастить спортшколу системами безопасности, в требованиях прокурора к городским властям, которые должны принять участие в процессе, суд отказал.